Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «RеХ.3.8» левый, 5 кл. Хром

Защита от выбивания, проворота, вскрытия отмычками и высверливания

Основной (с защелкой под ручку)

Описание

Замок врезной сувальдный RеХ.3.8 подходит для внешних, внутренних и межкомнатных дверей. Имеет защиту от распространенных способов взлома: выбивания, проворота, отжима, вскрытия отмычками и высверливания. Стойкое покрытие засова и лицевой планки замка - цинком. Простая индивидуальная упаковка - прочный прозрачный пакет.