Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «RеХ.3.8» левый, 5 кл. Хром
Код товара: 83927
О товаре
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Эльбор
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:31913
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Эльбор
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:1.083
-
Гарантия (лет):1
-
Тип упаковки:Пакет
-
Класс безопасности:3 класс
-
Отверстия под стяжки:Да
-
Бэксет:66,5 мм
-
Вылет ригеля:40 мм
-
Размер ригеля:18 мм
-
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
-
Тип механизма секретности:Сувальдный
-
Количество ригелей, шт:3
-
Задвижка:Есть
-
Количество ключей, шт:5
-
Межосевое расстояние:42 мм
-
Серия:ReX
-
Тип:Для входных дверей
-
Защита от копирования ключа:Нет
-
Дополнительная защита:Защита от выбивания, проворота, вскрытия отмычками и высверливания
-
Наличие выводов для тяг:Нет
-
Количество шт. в упаковке:10
Развернуть Свернуть
Замок врезной сувальдный RеХ.3.8 подходит для внешних, внутренних и межкомнатных дверей. Имеет защиту от распространенных способов взлома: выбивания, проворота, отжима, вскрытия отмычками и высверливания. Стойкое покрытие засова и лицевой планки замка - цинком. Простая индивидуальная упаковка - прочный прозрачный пакет.
