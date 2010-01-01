Замок врезной сувальдный с задвижкой ЗВ8 142.1.1 с тягами, 5 кл.

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ8 142.1.1 сертифицированный в соответствии с 4-м классом безопасности. Отличается от модели ЗВ8 142.1.0 наличием дополнительной защиты некоторых частей механизма: ложные пазы в трех из пяти сувальд, дополнительная защита стойки от высверливания. Предназначены для установки во входные двери всех типов. Рекомендуются к применению в металлических дверях, в т.ч. укрепленных.