Замок врезной сувальдный с защёлкой NEW CAMBIO FACILE 57.685.48 (тех. упаковка), ключ 44 мм

Замок врезной сувальдный с защёлкой NEW CAMBIO FACILE 57.685.48

NEW CAMBIO FACILE

Описание

Cisa NEW CAMBIO FACILE 57.685.48 - замок сувальдный перекодируемый.Все замки серии NEW CAMBIO позволяют многократно перекодировать сувальдный механизм на новый ключ, в случае утери или передачи ключа посторонним (к примеру, ремонтникам), хозяину не нужно менять весь замок, достаточно приобрести новый комплект ключей и самостоятельно перекодировать замок. Оснащен дополнительной защитой от вскрытия отмычками или подбором ALPS (All Levers Protection System), в случае попытки вскрытия сувальды блокируются и вскрыть замок становится невозможно.Cisa (Италия) - один из флагманов мирового производства замков и синоним качества и надёжности.