Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9 143.1.1 с тягами, 5 кл.

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ9 143.1.1 сертифицированв соответствии с 4-м, самым высоким классом безопасности по ГОСТ. Имеет дополнительную защиту некоторых частей механизма: ложные пазы в трех из пяти сувальд, дополнительная защита стойки от высверливания. Предназначен для установки во входные двери всех типов. Рекомендуются к применению в металлических дверях, в т.ч. укрепленных.Модель комплектуется пятью латунными ключами и двумя декоративными накладками из нержавеющей стали (по одной для внешней и внутренней сторон двери).