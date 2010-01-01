Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9 144.0.0» 5 кл. ключ 60 мм Хром
2 909 ₽
Код товара: 83883
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Материал:Сталь
Артикул:26783
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Материал:Сталь
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:3 класс
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:63,5 мм
Вылет ригеля:40 мм
Размер ригеля:16 мм
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:Сувальдный
Количество ригелей, шт:3
Задвижка:Есть
Количество ключей, шт:5
Межосевое расстояние:61 мм
Серия:Классика
Тип:Для входных дверей
Защита от копирования ключа:Нет
Наличие выводов для тяг:Нет
Количество шт. в упаковке:10
В наличии:39 товаров
Описание
Замок врезной сувальдный ЗВ9 144.0.0 имеет 3 класс безопасности, предназначен для установки во входные двери всех видов. Рекомендуются к применению в металлических дверях, в т.ч. укреплённых. Защёлка позволяет устанавливать данные замки в качестве основных запирающих устройств в двери.
