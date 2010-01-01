Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9 144.0.0, 5 кл. (ключ 60 мм)

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ9 144.0.0 имеет 3 класс безопасности, предназначен для установки во входные двери всех видов. Рекомендуются к применению в металлических дверях, в т.ч. укреплённых. Защёлка позволяет устанавливать данные замки в качестве основных запирающих устройств в двери.