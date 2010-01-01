Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Замки
  5. Сувальдные
  6. Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9 144.1.1 с тягами, 5 кл.
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9 144.1.1 с тягами, 5 кл.
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9 144.1.1» с тягами, 5 кл. Хром
0,0
2 990

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9 144.1.1» с тягами, 5 кл. Хром

Этот товар смотрят 35 человек
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9 144.1.1 с тягами, 5 кл.
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9 144.1.1 с тягами, 5 кл.
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9 144.1.1 с тягами, 5 кл.
Код товара: 83881
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 990
Хочу скидку
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9 144.1.1» с тягами, 5 кл. Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    39089
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.685
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63,5 мм
  • Вылет ригеля:
    40 мм
  • Размер ригеля:
    16 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Есть
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    61 мм
  • Серия:
    Классика
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от перепиливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    10
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    2 товара

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ9 144.1.1 сертифицированв соответствии с 4-м, самым высоким классом безопасности по ГОСТ. Имеет дополнительную защиту некоторых частей механизма: ложные пазы в трех из пяти сувальд, дополнительная защита стойки от высверливания. Предназначен для установки во входные двери всех типов. Рекомендуются к применению в металлических дверях, в т.ч. укрепленных.Модель комплектуется пятью латунными ключами и двумя декоративными накладками из нержавеющей стали (по одной для внешней и внутренней сторон двери).

Характеристики

  • Артикул:
    39089
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.685
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63,5 мм
  • Вылет ригеля:
    40 мм
  • Размер ригеля:
    16 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Есть
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    61 мм
  • Серия:
    Классика
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от перепиливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    10

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре