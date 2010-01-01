Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9 902.0.0» 5 кл. Хром
0,0
1 616 ₽
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9 902.0.0» 5 кл. Хром
Поделиться
Этот товар смотрят 25 человек
Код товара: 83886
Этот товар смотрят 16 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9 902.0.0» 5 кл. Хром
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:23783
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:0.775
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Отверстия под стяжки:Да
-
Бэксет:55 мм
-
Вылет ригеля:22 мм
-
Размер ригеля:12 мм
-
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
-
Тип механизма секретности:Сувальдный
-
Количество ригелей, шт:3
-
Задвижка:Нет
-
Количество ключей, шт:5
-
Межосевое расстояние:65 мм
-
Серия:Норма
-
Тип:Для входных дверей
-
Защита от копирования ключа:Нет
-
Наличие выводов для тяг:Нет
-
Количество шт. в упаковке:20
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:285 товаров
Описание
Замок врезной сувальдный ЗВ9 902.0.00 сертифицированный на соответствие 2-му классу безопасности. Подходит для установки во входные двери. Модель ЗВ9 902.0.0 снабжена защёлкой, что позволяет использовать этот замок в качестве основного запирающего устройства.
Характеристики
-
Артикул:23783
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:0.775
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Отверстия под стяжки:Да
-
Бэксет:55 мм
-
Вылет ригеля:22 мм
-
Размер ригеля:12 мм
-
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
-
Тип механизма секретности:Сувальдный
-
Количество ригелей, шт:3
-
Задвижка:Нет
-
Количество ключей, шт:5
-
Межосевое расстояние:65 мм
-
Серия:Норма
-
Тип:Для входных дверей
-
Защита от копирования ключа:Нет
-
Наличие выводов для тяг:Нет
-
Количество шт. в упаковке:20
Отзывы и вопросы о товаре0