Замок врезной сувальдный Сапфир 1.09.06 с тягами, 5 кл. /22442/

Замок врезной сувальдный «Сапфир 1.09.06» с тягами, 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный «Сапфир 1.09.06» с тягами, 5 кл. Хром
Код товара: 83922
Замок врезной сувальдный «Сапфир 1.09.06» с тягами, 5 кл. Хром
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:30915
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Вес, кг:1
Гарантия (лет):6
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:4 класс
Отверстия под стяжки:Нет
Бэксет:95 мм
Вылет ригеля:40 мм
Размер ригеля:22 мм
Тип замка:Дополнительный (верхний)
Тип механизма секретности:Сувальдный
Количество ригелей, шт:4
Задвижка:Нет
Количество ключей, шт:5
Серия:Сапфир
Тип:Для входных дверей
Защита от копирования ключа:Нет
Дополнительная защита:Закаленный стальной стержень в одном из ригелей, защита от силового взлома
Наличие выводов для тяг:Да
Количество шт. в упаковке:5
Описание
Замок врезной Сапфир 1.09.06 для бронированных и металлических дверей усиленной конструкции. 4 ригеля диаметром 22 мм. При полном вылете ригелей на 40 мм, в корпусе замка остается 30 мм, что исключает возможность "изгиба" засова при попытке силового вскрытия двери. Для увеличения устойчивости корпуса к воздействию ударных нагрузок углы корпуса проварены. Корпус и крышка замка производятся из металла толщиной 2,5 мм и 2 мм, что в совокупности делает корпус замка на 40% жестче. Для полноценной защиты замка от высверливания предусматривается обязательная комплектация бронепластиной из термообработанной стали толщиной 2 мм. Основание с отгибкой обеспечивает увеличение прочности сварного шва основания со стержнями. Такой способ крепления является наиболее надежной защитой от силового взлома замка методом "отжима". Замок соответствует 4 классу. Кодовый механизм сувальдного типа обеспечивает более 10 млн. комбинаций. Замки данной серии не имеют аналогов.
