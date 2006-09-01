Замок врезной сувальдный Сапфир 1.09.06 с тягами, 5 кл. /22442/

Описание

Замок врезной Сапфир 1.09.06 для бронированных и металлических дверей усиленной конструкции. 4 ригеля диаметром 22 мм. При полном вылете ригелей на 40 мм, в корпусе замка остается 30 мм, что исключает возможность "изгиба" засова при попытке силового вскрытия двери. Для увеличения устойчивости корпуса к воздействию ударных нагрузок углы корпуса проварены. Корпус и крышка замка производятся из металла толщиной 2,5 мм и 2 мм, что в совокупности делает корпус замка на 40% жестче. Для полноценной защиты замка от высверливания предусматривается обязательная комплектация бронепластиной из термообработанной стали толщиной 2 мм. Основание с отгибкой обеспечивает увеличение прочности сварного шва основания со стержнями. Такой способ крепления является наиболее надежной защитой от силового взлома замка методом "отжима". Замок соответствует 4 классу. Кодовый механизм сувальдного типа обеспечивает более 10 млн. комбинаций. Замки данной серии не имеют аналогов.