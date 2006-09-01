Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Замки
  5. Сувальдные
  6. Замок врезной сувальдный Сапфир 1.09.06 с тягами, 5 кл. /22442/
Замок врезной сувальдный Сапфир 1.09.06 с тягами, 5 кл. /22442/
Замок врезной сувальдный «Сапфир 1.09.06» с тягами, 5 кл. Хром
0,0
5 769

Замок врезной сувальдный «Сапфир 1.09.06» с тягами, 5 кл. Хром

Замок врезной сувальдный Сапфир 1.09.06 с тягами, 5 кл. /22442/
Замок врезной сувальдный Сапфир 1.09.06 с тягами, 5 кл. /22442/
Код товара: 83922
0,0
0 отзывов

5 769
О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    30915
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1
  • Гарантия (лет):
    6
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    95 мм
  • Вылет ригеля:
    40 мм
  • Размер ригеля:
    22 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    Сапфир
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Закаленный стальной стержень в одном из ригелей, защита от силового взлома
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    5
Дополнительно:

  • В наличии:
    22 товара

Описание

Замок врезной Сапфир 1.09.06 для бронированных и металлических дверей усиленной конструкции. 4 ригеля диаметром 22 мм. При полном вылете ригелей на 40 мм, в корпусе замка остается 30 мм, что исключает возможность "изгиба" засова при попытке силового вскрытия двери. Для увеличения устойчивости корпуса к воздействию ударных нагрузок углы корпуса проварены. Корпус и крышка замка производятся из металла толщиной 2,5 мм и 2 мм, что в совокупности делает корпус замка на 40% жестче. Для полноценной защиты замка от высверливания предусматривается обязательная комплектация бронепластиной из термообработанной стали толщиной 2 мм. Основание с отгибкой обеспечивает увеличение прочности сварного шва основания со стержнями. Такой способ крепления является наиболее надежной защитой от силового взлома замка методом "отжима". Замок соответствует 4 классу. Кодовый механизм сувальдного типа обеспечивает более 10 млн. комбинаций. Замки данной серии не имеют аналогов.

