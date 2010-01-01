Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Замки
  5. Сувальдные
  6. Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.0.0-18, 5 кл.
Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.0.0-18, 5 кл.
Замок врезной сувальдный «ЗВ8 140.0.0-18» 5 кл. Хром
2 828

Замок врезной сувальдный «ЗВ8 140.0.0-18» 5 кл. Хром

Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.0.0-18, 5 кл.
Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.0.0-18, 5 кл.
Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.0.0-18, 5 кл.
Код товара: 83879
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 828
Замок врезной сувальдный «ЗВ8 140.0.0-18» 5 кл. Хром

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь

  • Артикул:
    39079
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    3 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63,5 мм
  • Вылет ригеля:
    40 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    Классика
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от перепиливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    10
Описание

Врезной сувальдный замок ЗВ8 140.0.0/18 сертифицирован в соответствии с 3 классом безопасности с 5-ю сувальдами. Рекомендуется к установке в двери всех типов (в т.ч. укреплённые). Замок запирает дверь пятью стальными ригелями диаметром 18 мм, которые выдвигаются из корпуса замка на 40 мм. В одном из ригелей — закаленный стальной стержень, обеспечивающий защиту от перепиливания.

