  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Замки
  5. Сувальдные
  6. Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.1.0 с тягами, 5 кл. (ключ 80 мм)
Код товара: 83884
О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    40377
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.651
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    3 класс
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    Классика
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    10
Дополнительно:

  • В наличии:
    37 товаров

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.1.0 с 5-ью сувальдами соответствует 3-му классу безопасности. Замок имеет пять стальных ригелей диаметром 16 мм, которые выдвигаются из корпуса замка на 40 мм. В одном из ригелей находится закаленный стальной стержень, обеспечивающий защиту от перепиливания.

