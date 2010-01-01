Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.1.0 с тягами, 5 кл. (ключ 80 мм)

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.1.0 с 5-ью сувальдами соответствует 3-му классу безопасности. Замок имеет пять стальных ригелей диаметром 16 мм, которые выдвигаются из корпуса замка на 40 мм. В одном из ригелей находится закаленный стальной стержень, обеспечивающий защиту от перепиливания.