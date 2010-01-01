Замок врезной сувальдный «ЗВ8 140.1.0» с тягами, 5 кл. ключ 80 мм Хром
2 916 ₽
Замок врезной сувальдный «ЗВ8 140.1.0» с тягами, 5 кл. ключ 80 мм Хром
Код товара: 83884
Замок врезной сувальдный «ЗВ8 140.1.0» с тягами, 5 кл. ключ 80 мм Хром
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:40377
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Материал:Сталь
Вес, кг:1.651
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:3 класс
Тип механизма секретности:Сувальдный
Количество ригелей, шт:5
Количество ключей, шт:5
Серия:Классика
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:10
В наличии:37 товаров
Описание
Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.1.0 с 5-ью сувальдами соответствует 3-му классу безопасности. Замок имеет пять стальных ригелей диаметром 16 мм, которые выдвигаются из корпуса замка на 40 мм. В одном из ригелей находится закаленный стальной стержень, обеспечивающий защиту от перепиливания.
