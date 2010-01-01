Замок врезной сувальдный ЗВ8 140.1.1-18 с тягами, 5 кл.

Описание

Врезной сувальдный замок ЗВ8 140.1.1/18 с 10-ю сувальдами, сертифицированный в соответствии с 4-м классом безопасности. Замок прошёл ряд значительных конструкторских усовершенствований. В частности, был разработан новый механизм секретности, благодаря чему удалось добиться исключительно высоких показателей по стойкости механизма к вскрытию неразрушающими методами. Кроме этого, изменился и ключ замка при сохранении фирменной формы разнесённых бородок (т.н. ключ-бабочка). Корпус модернизированных замков выполнен из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Замок запирает дверь пятью стальными ригелями диаметром 16 мм, которые выдвигаются из корпуса замка на 40 мм. В одном из ригелей закаленный стальной стержень, обеспечивающий защиту от перепиливания.