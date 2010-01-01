Замок врезной сувальдный «ЗВ8 140.1.1-18» с тягами, 5 кл. Хром
3 024 ₽
Замок врезной сувальдный «ЗВ8 140.1.1-18» с тягами, 5 кл. Хром
Код товара: 83882
Замок врезной сувальдный «ЗВ8 140.1.1-18» с тягами, 5 кл. Хром
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:39085
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:1.652
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:4 класс
-
Отверстия под стяжки:Нет
-
Бэксет:63,5 мм
-
Вылет ригеля:40 мм
-
Размер ригеля:18 мм
-
Тип замка:Дополнительный (верхний)
-
Тип механизма секретности:Сувальдный
-
Количество ригелей, шт:5
-
Задвижка:Нет
-
Количество ключей, шт:5
-
Серия:Классика
-
Тип:Для входных дверей
-
Защита от копирования ключа:Нет
-
Дополнительная защита:Защита от перепиливания
-
Наличие выводов для тяг:Да
-
Количество шт. в упаковке:10
Развернуть Свернуть
Описание
Врезной сувальдный замок ЗВ8 140.1.1/18 с 10-ю сувальдами, сертифицированный в соответствии с 4-м классом безопасности. Замок прошёл ряд значительных конструкторских усовершенствований. В частности, был разработан новый механизм секретности, благодаря чему удалось добиться исключительно высоких показателей по стойкости механизма к вскрытию неразрушающими методами. Кроме этого, изменился и ключ замка при сохранении фирменной формы разнесённых бородок (т.н. ключ-бабочка). Корпус модернизированных замков выполнен из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Замок запирает дверь пятью стальными ригелями диаметром 16 мм, которые выдвигаются из корпуса замка на 40 мм. В одном из ригелей закаленный стальной стержень, обеспечивающий защиту от перепиливания.
