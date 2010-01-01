Замок врезной сувальдный ЗВ8 150.0.1-18 (без лицевой планки), 5 кл.

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Врезной сувальдный замок 4-го класса безопасности ЗВ8 150.0.1-18 с 10-ю сувальдами предназначен для установки во входные двери всех видов. Рекомендуются к применению в металлических дверях, в т.ч. укреплённых. Отличительной особенностью замка является наличие пяти утолщённых ригелей. Ввиду отсутствия защёлки данные модели рекомендуются к установке в качестве дополнительного запирающего устройства в двери.