Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Замки
  5. Сувальдные
  6. Замок врезной сувальдный ЗВ8 801.0.0, 5 кл.
Замок врезной сувальдный ЗВ8 801.0.0, 5 кл.
Замок врезной сувальдный «ЗВ8 801.0.0» 5 кл. Хром
0,0
1 282

Замок врезной сувальдный «ЗВ8 801.0.0» 5 кл. Хром

Этот товар смотрят 28 человек
Замок врезной сувальдный ЗВ8 801.0.0, 5 кл.
Замок врезной сувальдный ЗВ8 801.0.0, 5 кл.
Замок врезной сувальдный ЗВ8 801.0.0, 5 кл.
Код товара: 83885
Этот товар смотрят 10 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 282
Хочу скидку
Замок врезной сувальдный «ЗВ8 801.0.0» 5 кл. Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    15294
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.086
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    70 мм
  • Вылет ригеля:
    22 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    Норма
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    20
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    69 товаров

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ8 801.0.0 имеет 2ой класс безопасности, подходит для установки в двери, в качестве дополнительного запирающего устройства и в дверцы металлических шкафов. Замок имеет один ригель.

Характеристики

  • Артикул:
    15294
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.086
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    70 мм
  • Вылет ригеля:
    22 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    Норма
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    20

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре