Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Ручки и комплектующие
  4. Фиксаторы
  5. Круглые
  6. Ручка поворотная BK STL SG/GP-4
Ручка поворотная BK STL SG/GP-4
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK STL SG/GP-4» МатЗолото/Золото
4,2
270

Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK STL SG/GP-4» МатЗолото/Золото

4,2
Этот товар смотрят 16 человек
Ручка поворотная BK STL SG/GP-4
Ручка поворотная BK STL SG/GP-4
Код товара: 76423
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

4,2
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
270
Хочу скидку
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK STL SG/GP-4» МатЗолото/Золото
Цвет: МатЗолото/Золото
Ручка поворотная BK STL GP/SG-5
Ручка поворотная BK STL SG/GP-4

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    МатЗолото/Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    21613
  • Цвет:
    МатЗолото/Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.176
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Квадрат:
    6 мм
  • Серия:
    STL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    180
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    12 товаров
  • Образец:
    в 2 магазинах

Описание

Поворотные ручки на круглом основании Punto BK серии STL подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери.

Характеристики

  • Артикул:
    21613
  • Цвет:
    МатЗолото/Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.176
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Квадрат:
    6 мм
  • Серия:
    STL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    180

Отзывы и вопросы о товаре

5
4.2 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
В Владимир
27 декабря 2021
4
Достоинства
Описание на сайте соответствует реальности
Недостатки
Нет
Комментарий
Реально достойная. Дизайн хорошо подошел по стилю к входной двери. Буду покупать здесь ещё
Вам помог этот отзыв?
О
О Ольга Панченко
21 марта 2021
4
Комментарий
на мой взгляд довольно безопасна, поэтому особенно советую родителям с маленькими детьми.
Вам помог этот отзыв?
Е
Е Егор Ширяев
20 февраля 2021
4
Достоинства
Привезли все в срок
Недостатки
Нет
Комментарий
мой выбор остановился на данной модели, из-за внешних показателей, качественный металл, покрытие прочное, фурнитура идет в комплекте, но можно добавлять что-то свое.
Вам помог этот отзыв?
4.2 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0