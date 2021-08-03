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Ручка раздельная BRILLIANT SM
4,9
3 049

Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «BRILLIANT SM GOLD-24» Золото 24К

4,9
Этот товар смотрят 8 человек
Ручка раздельная BRILLIANT SM GOLD-24 золото 24К
Арт. 82275
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

4,9
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
3 049
509 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «BRILLIANT SM GOLD-24» Золото 24К
Цвет: Золото 24К
Ручка раздельная BRILLIANT SM GOLD-24 золото 24К
Ручка раздельная BRILLIANT SM RB-10 французское золото Ручка раздельная BRILLIANT SM MAB-6 темная бронза

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Золото 24К
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    29557
  • Цвет:
    Золото 24К
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
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Описание

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro BRILLIANT SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.

Характеристики

  • Артикул:
    29557
  • Цвет:
    Золото 24К
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.9 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Б
03 августа 2021
5
Комментарий
Заказывал данную ручку в этом магазине. Доставка довольно быстрая, все пришло в срок. По внешнему виду всё отлично. По функционалу не знаю, ещё не устанавливали.
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И
01 августа 2021
5
Комментарий
Недавно въехали в новую жилую площадь. Денег много не было поэтому искали экономичный вариант. Консультант предложил эту дверну ручку Все понравилось рекомендую магазин.
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Ф
29 апреля 2021
4
Комментарий
Решился на покупку в этом магазине по совету друзей, а т.к. времени на поиски оставалось мало решил заглянуть в магазин. Магазин оказался с отличными вариантами, поэтому быстро определился с моделью. И не промахнулся, ручка отличного качества по отличной цене.
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4.9 / 5 (На основе 8 оценок)
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