Ручка раздельная BRILLIANT SM GOLD-24 золото 24К

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro BRILLIANT SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.
Заказывал данную ручку в этом магазине. Доставка довольно быстрая, все пришло в срок. По внешнему виду всё отлично. По функционалу не знаю, ещё не устанавливали.
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Ирина
01 августа 2021
5
Комментарий
Недавно въехали в новую жилую площадь. Денег много не было поэтому искали экономичный вариант. Консультант предложил эту дверну ручку Все понравилось рекомендую магазин.
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Федор
29 апреля 2021
4
Комментарий
Решился на покупку в этом магазине по совету друзей, а т.к. времени на поиски оставалось мало решил заглянуть в магазин. Магазин оказался с отличными вариантами, поэтому быстро определился с моделью. И не промахнулся, ручка отличного качества по отличной цене.
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