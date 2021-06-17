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Ручка раздельная DINASTIA SM
4,8
2 509

Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «DINASTIA SM AB-7» МатБронза

4,8
Этот товар смотрят 10 человек
Ручка раздельная DINASTIA SM AB-7 матовая бронза
Арт. 82269
Этот товар смотрят 10 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
2 509
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Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «DINASTIA SM AB-7» МатБронза
Цвет: МатБронза
Ручка раздельная DINASTIA SM AB-7 матовая бронза
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    29543
  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.846
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
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Описание

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro DINASTIA SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.

Характеристики

  • Артикул:
    29543
  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.846
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10

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Отзывы и вопросы о товаре

4
4.8 / 5 На основе 3 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
Б
17 июня 2021
5
Комментарий
Здравствуйте, очень хочется поблагодарить за хорошее качество товара , ручка очень лёгкая , красивый дизайн покупкой остался доволен, спасибо
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В
19 декабря 2020
4
Комментарий
Добрый день, товар хороший, установили очень легко и быстро , красивый дизайн Покупкой очень довольны, всем рекомендуем данный товар .
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Ю
20 декабря 2019
5
Комментарий
Здравствуйте, красивая , прекрасная и главное удобная и качественная ручка , удобный механизм мы с женой остались довольны.
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4.8 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
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4 звезды
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3 звезды
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2 звезды
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