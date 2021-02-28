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  7. Ручка раздельная TOR XL SSC-16 (сатинированный хром)
Ручка раздельная TOR XL
5,0
1 434

Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «TOR XL SSC-16» Сатинированный хром

5,0
Этот товар смотрят 27 человек
Ручка раздельная TOR XL SSC-16 (сатинированный хром)
Арт. 82382
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 434
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Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «TOR XL SSC-16» Сатинированный хром
Цвет: Сатинированный хром
Ручка раздельная TOR XL (черный) BL-24
Ручка раздельная TOR XL SSC-16 (сатинированный хром)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Сатинированный хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий

Характеристики

  • Артикул:
    40853
  • Цвет:
    Сатинированный хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    1
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    XL
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    24
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Описание

Дверная ручка на квадратном раздельном основании TOR XL разработана специально на металлических дверей. Тело массивной ручки изготовлено из алюминия, основание и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Разработана в составе комплекта TOR XL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно.Стяжные винты (втулка 60 мм, винт М4 -10 мм, винт М4 - 40 мм)саморезы 2,9х19 мм - 6 шт.шестигранный ключ 3 мм, шестигранный ключ 2,5 ммудлиненный соединительный квадрат 8x140 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    40853
  • Цвет:
    Сатинированный хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    1
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    XL
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    24

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Отзывы и вопросы о товаре

4
5.0 / 5 На основе 3 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
В
28 февраля 2021
5
Комментарий
Новой дверной ручкой доволен. Механизм работает без перебоев, за длительный срок эксплуатации еще ни разу не заедала. внешний вид радует тоже.
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А
23 декабря 2019
5
Комментарий
У данной ручки несложная конструкция, была легка в установке, внешние показатели на высоте, в целом, очень даже довольна.
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В
16 ноября 2019
5
Комментарий
Ручка неплохая, но выглядит довольно хлипковато, но и цена соответствует качеству. Отлично подойдет для временного варианта.
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
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2 звезды
0
1 звезда
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