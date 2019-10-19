Ручка защелка DK633 SN-ET (6033 SN-E) (кл./фик.) мат. никель
Ручка защелка DK633 SN-ET (6033 SN-E) (кл./фик.) мат. никель
Код товара: 76439
Ручка защелка DK633 SN-ET (6033 SN-E) (кл./фик.) мат. никель
Цвет:МатНикель
Страна происхождения:Китай
Бренд:Punto
Материал:Сталь, ЦАМ
Описание
Комплект дверных ручек с защелкой (KNOB) Punto предназначен для установки в межкомнатные двери толщиной 35-45 мм. Подходит для дверей правого и левого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Ресурс работы ручек-защелок более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 15 лет. Бэксет защелки регулируется - 60/70 мм.
