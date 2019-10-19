Каталог
  Ручка защелка DK633 SN-ET (6033 SN-E) (кл./фик.) мат. никель
Код товара: 76439
  • Цвет:
    МатНикель
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    Сталь, ЦАМ

Комплект дверных ручек с защелкой (KNOB) Punto предназначен для установки в межкомнатные двери толщиной 35-45 мм. Подходит для дверей правого и левого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Ресурс работы ручек-защелок более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 15 лет. Бэксет защелки регулируется - 60/70 мм.

Виктор
19 октября 2019
5
Купил в проверенном магазине дверную ручку и остался доволен товаром. Ручка отлична в использовании. Установил её легко. Спасибо магазину, буду советовать!
Илья Ли
17 января 2019
4
Купил 2 комплекта ручек. Продавец грамотно проконсультировал с моделями ручек и помог мне определиться с подходящей именно мне. С установкой проблем не возникло. Они не скрипят и легко открываются и закрываются.
