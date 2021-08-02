Ручка защелка DK633 SN-PS (6033 SN-P) (без фик.) мат. никель

Каталог
О товаре

  • Материал:
    Сталь, ЦАМ
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.5
  • Гарантия (лет):
    1

Характеристики

  • Артикул:
    36797
  • Материал:
    Сталь, ЦАМ
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.5
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    20
  • Комплектующие:
    Защелка, ответная планка с декоративной заглушкой, дверные ручки, крепежная фурнитура, инструкция по
  • Серия:
    Нажимные
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Цвет:
    МатНикель
Дополнительно:

  • В наличии:
    37 товаров

Описание

Комплект дверных ручек с защелкой (KNOB) Punto предназначен для установки в межкомнатные двери толщиной 35-45 мм. Подходит для дверей правого и левого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Ресурс работы ручек-защелок более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 15 лет. Бэксет защелки регулируется - 60/70 мм.

Отзывы и вопросы о товаре

4.4 / 5 На основе 3 оценок
Б
Б Белоусов Никита
02 августа 2021
5
Комментарий
Здравствуйте! Купил ручку и остался доволен её качеством. Работает исправно, мне очень нравится. Буду советовать данный магазин и товар всем своим знакомым!
Вам помог этот отзыв?
К
К Кошкин Артур
16 февраля 2021
4
Комментарий
Привет! Купил данную модель ручки и остался доволен товаром. Ручка привлекла меня своим красивым современным видом. Также хочу отметить, что качество товара на высшем уровне. Всем рекомендую!
Вам помог этот отзыв?
Х
Х Хлопкин Геннадий
21 июля 2020
5
Комментарий
Привет! Приобрёл дверную ручку и могу сказать, что мне очень понравилось качество. Магазин очень богат товарами, есть из чего выбрать сложно. Ручка работает хорошо, Всем рекомендую посетить данный магазин!
Вам помог этот отзыв?
