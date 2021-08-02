Ручка защелка DK633 SN-PS (6033 SN-P) (без фик.) мат. никель

Описание

Комплект дверных ручек с защелкой (KNOB) Punto предназначен для установки в межкомнатные двери толщиной 35-45 мм. Подходит для дверей правого и левого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Ресурс работы ручек-защелок более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 15 лет. Бэксет защелки регулируется - 60/70 мм.