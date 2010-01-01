Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
2 590 ₽
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
Арт. 83086
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
О товаре
Цвет:Античная бронза
Страна происхождения:Италия
Бренд:AGB
Материал:Сталь
Артикул:25803
Цвет:Античная бронза
Страна происхождения:Италия
Бренд:AGB
Материал:Сталь
Стиль:Классика
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Блистер
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:50 мм
Тип замка:С защелкой под ручку
Тип механизма секретности:Цилиндровый
Комплектация ручкой:Нет
Межосевое расстояние:85 мм
Серия:Mediana EVOLUTION
Тип:Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:50
В наличии:19 товаров
Описание
Защелка MEDIANA EVOLUTION с пластиковым язычком отличается бесшумностью при закрывании. Она разработанна инженерами компании AGB и объединяет в себе надежность, качество используемых материалов, точность механических соединений и инновации.
