  Главная
  Фурнитура
  Замки и комплектующие
  Замки и защёлки межкомнатные
  Пластиковый язычок
  Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
0,0
2 590

Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)

Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
Арт. 83086
2 590
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)
Цвет: Античная бронза
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.34.567 с отв. планкой B01000.13 (мат хром) Корпус замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.03.567 с отв. планкой B01000.13 (латунь) Корпус замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.06.567 с отв. планкой B01000.13 (никель)
Корпус замка под цил. MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12.567 с отв. планкой B01000.13 (ант бронза)

  • Цвет:
    Античная бронза
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    AGB
  • Материал:
    Сталь

  • Артикул:
    25803
  • Цвет:
    Античная бронза
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    AGB
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    50 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Комплектация ручкой:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    Mediana EVOLUTION
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    50
Описание

Защелка MEDIANA EVOLUTION с пластиковым язычком отличается бесшумностью при закрывании. Она разработанна инженерами компании AGB и объединяет в себе надежность, качество используемых материалов, точность механических соединений и инновации.

  • Артикул:
    25803
  • Цвет:
    Античная бронза
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    AGB
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    50 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Комплектация ручкой:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    Mediana EVOLUTION
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    50

