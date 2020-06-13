Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки и защёлки межкомнатные
  5. Замок стальной язычок Bravo S-4-CL C Хром
Замок для межкомнатной двери стальной язычок «Bravo S-4-CL» Хром
4,0
371 825 -55%

Замок для межкомнатной двери стальной язычок «Bravo S-4-CL» Хром

4,0
tumb
Замок стальной язычок Bravo S-4-CL C Хром
Арт. 33086
Фотографии покупателей

4,0
3 отзыва

371
825
-55%
Замок для межкомнатной двери стальной язычок «Bravo S-4-CL» Хром
Цвет: Хром
Замок стальной язычок Bravo S-4-CL G Золото
Замок стальной язычок Bravo S-4-CL C Хром

О товаре

Характеристики

Развернуть Свернуть

Описание

Замок со стальным язычком, предназначен для установки на межкомнатные двери с запиранием на ключ.замок - 1 шт.; ответная планка - 1 шт.; крепеж - 1 к-т.

Характеристики

  • Артикул:
    045-0063
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей

Отзывы и вопросы о товаре

6
Р
Р Рита
13 июня 2020
4
Достоинства
Приятное соотношение цена и качество
Недостатки
нет
Комментарий
Эта модель идеально подошла по всем запросам - красивая хорошая, два замка+ ночной замок Снаружи очень приятная на ощупь.
Т
Т Татьяна
18 января 2020
4
Достоинства
Надеюсь долго прослужит.
Недостатки
нет
Комментарий
понравился этот замок, позвонила в интернет магазин, договорились об установке замка через день, цена меня очень порадовала
Ж
Ж Женя
25 декабря 2019
4
Комментарий
Спустя 1,5 года только положительные эмоции. В квартире мягко закрывается и в интерьер вписалась отлично.
4.0 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
6
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0