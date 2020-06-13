Замок стальной язычок Bravo S-4-CL C Хром

Замок для межкомнатной двери стальной язычок «Bravo S-4-CL» Хром
4,0
371 ₽ 825 ₽ -55%
Замок для межкомнатной двери стальной язычок «Bravo S-4-CL» Хром
4,0
Поделиться
Этот товар смотрят 25 человек
Арт. 33086
Этот товар смотрят 34 человека
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Замок для межкомнатной двери стальной язычок «Bravo S-4-CL» Хром
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:045-0063
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Сталь
-
Стиль:Классика
-
Отделка:Гальваника
-
Тип:Для межкомнатных дверей
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:149 товаров
Описание
Замок со стальным язычком, предназначен для установки на межкомнатные двери с запиранием на ключ.замок - 1 шт.; ответная планка - 1 шт.; крепеж - 1 к-т.
Характеристики
-
Артикул:045-0063
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Сталь
-
Стиль:Классика
-
Отделка:Гальваника
-
Тип:Для межкомнатных дверей
Отзывы и вопросы о товаре6