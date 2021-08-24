Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки и защёлки межкомнатные
  5. Защелка магнитная Bravo M-3-WC G Золото
Защелка для межкомнатной двери магнитная «Bravo M-3-WC» Золото
4,6
439 675 -35%

Защелка для межкомнатной двери магнитная «Bravo M-3-WC» Золото

4,6
Этот товар смотрят 26 человек
tumb
Защелка магнитная Bravo M-3-WC G Золото
Арт. 19454
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
439
675
-35%
Хочу скидку
Защелка для межкомнатной двери магнитная «Bravo M-3-WC» Золото

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    045-0039
  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

Защелка магнитная, предназначена для установки на межкомнатные двери с запиранием на фиксатор.защелка - 1 шт.; ответная планка - 1 шт.; крепеж - 1 к-т.

Характеристики

  • Артикул:
    045-0039
  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей

Отзывы и вопросы о товаре

5
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
Л Людмила
24 августа 2021
4
Достоинства
Защита от взлома
Недостатки
нет
Комментарий
3 замка,качественных и надёжных. Ещё и цвет приятный. Нам с мужем замок понравился. Модель имеет стильный, сдержанный дизайн, но не лишена своей изюминки.
Вам помог этот отзыв?
К
К Кирилл Ислипаев
17 июня 2021
5
Достоинства
Дизайн, качество
Недостатки
нет
Комментарий
Сделан на ура, крепление тоже понравилось. Не остаются разводы при протирании. Спасибо продавцу.
Вам помог этот отзыв?
В
В Виола
26 марта 2021
4
Достоинства
быстрая доставка, цена
Недостатки
нет
Комментарий
Благородный цвет, хорошее покрытие. Замок очень надежный,гарантия. К покупке рекомендую,не пожалеете.Цена для такого замка замечательная.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0