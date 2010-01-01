Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Защелки
  4. Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
4,8
461

Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит

4,8
Этот товар смотрят 26 человек
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
Код товара: 76414
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
461
Хочу скидку
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
Цвет: Графит
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) ABG зеленая бронза Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) CF кофе Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) SG мат.золото Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) SN мат.никель Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) CFB кофе глянец
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) CP хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Бренд:
    Punto
  • Цвет:
    Графит
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    36919
  • Бренд:
    Punto
  • Общий цвет:
    Тёмный
  • Цвет:
    Графит
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Сталь
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Вес, кг:
    0.306
  • Тип защелки:
    Универсальная
  • Гарантия (лет):
    1
  • Дополнительная фиксация:
    Поворотной ручкой
  • Количество шт. в упаковке:
    50
  • Серия:
    L72
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    6036 товаров
  • Образец:
    в 4 магазинах

Описание

Дверные защелки Punto соответствуют высшему 4 классу надежности (250 000 циклов открывания/закрывания).Ответная планка, декоративная заглушка и крепежная фурнитура в цвет изделия.

Характеристики

  • Артикул:
    36919
  • Бренд:
    Punto
  • Общий цвет:
    Тёмный
  • Цвет:
    Графит
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Сталь
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Вес, кг:
    0.306
  • Тип защелки:
    Универсальная
  • Гарантия (лет):
    1
  • Дополнительная фиксация:
    Поворотной ручкой
  • Количество шт. в упаковке:
    50
  • Серия:
    L72

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре