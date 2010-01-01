Защелка врезная METL72-50 ( L72-50) GR графит
Код товара: 76414
О товаре
Бренд:Punto
Цвет:Графит
Страна происхождения:Китай
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:36919
Бренд:Punto
Общий цвет:Тёмный
Цвет:Графит
Стиль:Классика
Страна происхождения:Китай
Материал:Сталь
Тип:Для межкомнатных дверей
Вес, кг:0.306
Тип защелки:Универсальная
Гарантия (лет):1
Дополнительная фиксация:Поворотной ручкой
Количество шт. в упаковке:50
Серия:L72
В наличии:6036 товаров
Образец:в 4 магазинах
Описание
Дверные защелки Punto соответствуют высшему 4 классу надежности (250 000 циклов открывания/закрывания).Ответная планка, декоративная заглушка и крепежная фурнитура в цвет изделия.
