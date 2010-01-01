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  3. Дверь МДФ Гост-0У Без Отделки 200*80
Гост-0 (С усилением) МДФ
0,0
3 430

Дверь межкомнатная «Гост-0» (С усилением) МДФ глухая

Этот товар смотрят 21 человек
Дверь МДФ Гост-0У Без Отделки 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228461
Этот товар смотрят 12 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 430
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 430 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 580
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
572 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
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Дверь межкомнатная «Гост-0» (С усилением) МДФ глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: МДФ
Дверь МДФ Гост-0У Без Отделки 200*80
Дверь Ш Гост-0У Т-01 (ДубНат) 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Артикул:
    070-0159
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Без отделки (под окраску).
Материал
Брус хвойных пород.

Характеристики

  • Артикул:
    070-0159
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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