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  6. Дверь Ш Греция Ф-11 (Орех) ПГ 200*80
Греция Ф-11 (Орех)
4,6
7 252

Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) глухая

4,6
Этот товар смотрят 31 человек
Дверь Ш Греция Ф-11 (Орех) ПГ 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 5121
Этот товар смотрят 26 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 252
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 252 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 676
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 209 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Т
06 ноября 2021
5
Достоинства
Цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери нужны были глухие и не слишком светлые. Ставить собирались в спальню. Подошли отлично под интерьер, и по качеству муж сказал хорошие.
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М
03 апреля 2021
4
Достоинства
Стильный дизайн, качество покрытия
Недостатки
не нашли
Комментарий
Качество дверей на высоте. Они очень хорошо преобразили нашу комнату
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И
01 апреля 2021
4
Комментарий
Мы очень довольны, двери красивые. Купили другие ручки чтобы гармоничней выглядело у нас в доме. Брали сразу 7 штук одинаковых , остались в приятном мнение об этом магазине , ребята все делают качественно и ответственно. Спасибо.
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4.6 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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