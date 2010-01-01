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  5. ДП ЭКО Неаполь В5 Серый матовый 200*80
Неаполь Серый матовый
0,0
6 808 11 347 -40%

Дверь межкомнатная «Неаполь В5» Серый матовый глухая

Этот товар смотрят 8 человек
ДП ЭКО Неаполь В5 Серый матовый 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 270640
Этот товар смотрят 21 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 808
11 347
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 808 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 784 ₽ x 2 шт.
Изменить
14 159
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 108 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003000 Коробка "Т" ЭКО серый матовый МДФ 2050*75*32 у.п
ZD003000 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003001 Наличник "Т" ЭКО серый матовый МДФ Прямоугольный ( комплект 2,5 шт) 2130*70*10
ZD003001 ⋅ 1 784 ₽
 1 784
3 568
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Дверь межкомнатная «Неаполь В5» Серый матовый глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x80в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Серый матовый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Серый матовый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Гарантия (лет):
    1.6

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