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Rombo Серый шелк
0,0
13 470

Дверь межкомнатная "Rombo" Серый шелк глухая

Этот товар смотрят 7 человек
ДП Art-Lite ПГ Rombo Серый шелк эмаль 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 499794
Этот товар смотрят 5 человек

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Бесплатный выезд замерщика
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Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 470
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 470 ₽
Коробка 1 471 ₽ x 3 шт.
Наличник 2 411 ₽ x 2 шт.
Изменить
22 705
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 245 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD00230700 Коробка "Т" ЭКО Серый шелк эмаль МДФ 2050*70*32 у.п
ZD00230700 ⋅ 1 471 ₽
 1 471
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ZD00230701 ⋅ 2 411 ₽
 2 411
4 822
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Дверь межкомнатная "Rombo" Серый шелк глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Серый шелк
ДП Art-Lite ПГ Rombo Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*80 ДП Art-Lite ПГ Rombo Жемчужно-перламутровая эмаль 200*80 ДП Art-Lite ПГ Rombo Белая эмаль 200*80
ДП Art-Lite ПГ Rombo Серый шелк эмаль 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    43
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Art-Lite

Характеристики

  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эмаль RENNER
Материал
Изготовлена с использованием инженерного массива, фанеры толщиной 6 мм. Внутреннее заполнение: мелкоячеистое сотовое.

Характеристики

  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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