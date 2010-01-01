Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Эмаль
  4. Art-Lite
  5. ДП Art-Lite ПО Сhaos Жемчужно-перламутровая эмаль 200*80, Лакобель чёрный
Chaos Жемчужно-перламутровый
0,0
15 803

Дверь межкомнатная "Сhaos" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный

Этот товар смотрят 21 человек
ДП Art-Lite ПО Сhaos Жемчужно-перламутровая эмаль 200*80, Лакобель чёрный
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 499955
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
15 803
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 15 803 ₽
Коробка 1 471 ₽ x 3 шт.
Наличник 2 411 ₽ x 2 шт.
Изменить
25 038
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 634 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD00130700 Коробка "Т" ЭКО Жемчужно-перламутровая эмаль МДФ 2050*80*36 у.п (притвор 43)
ZD00130700 ⋅ 1 471 ₽
 1 471
4 413
ZD00130701 Наличник "Т" ЭКО Жемчужно-перламутровая эмаль МДФ Прямоугольный( к-т 2.5 шт) 2130*70*10
ZD00130701 ⋅ 2 411 ₽
 2 411
4 822
Показать ещё
Дверь межкомнатная "Сhaos" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП Art-Lite ПО Сhaos Жемчужно-перламутровая эмаль 200*80, Лакобель чёрный
ДП Art-Lite ПО Сhaos Жемчужно-перламутровая эмаль 200*80, Лакобель белый
Цвет: Жемчужно-перламутровый
ДП Art-Lite ПО Сhaos Жемчужно-перламутровая эмаль 200*80, Лакобель чёрный
ДП Art-Lite ПО Сhaos Белая эмаль 200*80, Лакобель чёрный ДП Art-Lite ПО Сhaos Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*80, Лакобель чёрный

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    43
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Art-Lite

Характеристики

  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эмаль RENNER
Материал
Изготовлена с использованием инженерного массива, фанеры толщиной 6 мм. Внутреннее заполнение: мелкоячеистое сотовое.

Характеристики

  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

Популярные подборки

Стильные двери Межкомнатные двери Лофт Межкомнатные двери экошпон серии Classic-S Межкомнатные двери в Зарайске Двери с четвертью Межкомнатные двери в Хотькове Межкомнатные внутренние двери Межкомнатные двери в Истре Раздвижные межкомнатные двери-купе Межкомнатные двери цвета Орех Ф-11

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Art-Lite"

Дверь межкомнатная "Гранд" Белая глухая
Гранд Белый
13 470
Дверь межкомнатная "Венеция ART" Серый шелк глухая
Венеция ART Серый шелк
13 470
Дверь межкомнатная "Венеция ART" Жемчужно-перламутровая глухая
Венеция ART Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Венеция 3 ART" Жемчужно-перламутровая глухая
Венеция 3 ART Жемчужно-перламутровый
14 635
Дверь межкомнатная "Венеция ART" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) глухая
Венеция ART Светло-серый
13 470
Дверь межкомнатная "Венеция ART" Белая глухая
Венеция ART Белый
13 470
Дверь межкомнатная "Гранд" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) глухая
Гранд Светло-серый
13 470
Дверь межкомнатная "Сhaos" Белая стекло Лакобель черный
Chaos Белый
15 803
Дверь межкомнатная "Сhaos" Серый шелк эмаль стекло Лакобель белый
Chaos Серый шелк
15 803
Дверь межкомнатная "Сhaos" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) стекло Лакобель черный
Chaos Светло-серый
15 803
Дверь межкомнатная "Гранд" Жемчужно-перламутровая глухая
Гранд Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Гранд" Серый шелк глухая
Гранд Серый шелк
13 470

Межкомнатные двери слоновой кости цвета

Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель белый
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "Elen" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Elen Жемчужно-перламутровый
12 433
Дверь межкомнатная "Diagonale" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Diagonale Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Eleganza" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Eleganza Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Rombo" Жемчужно-перламутровая глухая
Rombo Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Realta" Жемчужно-перламутровая глухая
Realta Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Quadratto" Жемчужно-перламутровая глухая
Quadratto Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Galera" Жемчужно-перламутровая глухая
Galera Жемчужно-перламутровый
14 635
Дверь межкомнатная "Chaos" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Chaos Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Contorno" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Contorno Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Groove" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
Groove Жемчужно-перламутровый
15 803
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть