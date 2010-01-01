Притворная планка ЭМА (Софт графит) МДФ 2070*32*10
0,0
620 ₽
Притворная планка ЭМА (Софт графит) МДФ 2070*32*10
Поделиться
Этот товар смотрят 18 человек
Арт. 624817
Этот товар смотрят 13 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидкуКак сделать замеры
Притворная планка ЭМА (Софт графит) МДФ 2070*32*10
Размер, см:
207x3,2x1
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШхТ), см:207 x 3,2 x 1
-
Материал:Эмалит
-
Покрытие:Эмалит
-
Цвет:Софт графит
Характеристики
-
Артикул:VRDS147
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:32
-
Толщина, мм:10
-
Материал:Эмалит
-
Покрытие:Эмалит
-
Цвет:Софт графит
-
Тип погонажного изделия:Накладной
Развернуть Свернуть
Характеристики
-
Артикул:VRDS147
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:32
-
Толщина, мм:10
-
Материал:Эмалит
-
Покрытие:Эмалит
-
Цвет:Софт графит
-
Тип погонажного изделия:Накладной
Отзывы и вопросы о товаре0