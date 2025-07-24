Добор "T" ЭМА (Софт мокко) МДФ 2070*100*10
0,0
998 ₽
Добор "T" ЭМА (Софт мокко) МДФ 2070*100*10
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Арт. 624807
Этот товар смотрят 32 человека
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Добор "T" ЭМА (Софт мокко) МДФ 2070*100*10
Размер, см:
Как сделать замеры
В наличии: 2 товара
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:207 x 10 x 1
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:100
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Толщина, мм:10
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Материал:Эмалит
Характеристики
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Артикул:VRDS137
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:100
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Толщина, мм:10
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Материал:Эмалит
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Цвет:Софт мокко
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Тип погонажного изделия:Телескопический
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Покрытие:Эмалит
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Характеристики
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Артикул:VRDS137
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:100
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Толщина, мм:10
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Материал:Эмалит
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Цвет:Софт мокко
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Тип погонажного изделия:Телескопический
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Покрытие:Эмалит
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