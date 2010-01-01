Наличник "Т" ЭМА комплект 6 шт. (Софт графит) Тип-0 МДФ 2150*80*10
0,0
6 140 ₽
Наличник "Т" ЭМА комплект 6 шт. (Софт графит) Тип-0 МДФ 2150*80*10
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Арт. 624814
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Наличник "Т" ЭМА комплект 6 шт. (Софт графит) Тип-0 МДФ 2150*80*10
Размер, см:
215x8x1
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:215 x 8 x 1
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Длина, мм:2150
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Ширина, мм:80
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Толщина, мм:10
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Материал:Эмалит
Характеристики
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Артикул:VRDS144
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Длина, мм:2150
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Ширина, мм:80
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Толщина, мм:10
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Материал:Эмалит
-
Цвет:Софт графит
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Тип погонажного изделия:Телескопический
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Покрытие:Эмалит
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Характеристики
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Артикул:VRDS144
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Длина, мм:2150
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Ширина, мм:80
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Толщина, мм:10
-
Материал:Эмалит
-
Цвет:Софт графит
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Эмалит
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