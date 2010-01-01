Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, царговая
6 270 ₽
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, царговая
Арт. 478960
Комплектация:
|Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
|031-2325
Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 390 ₽
|390 ₽
|1 170 ₽
|031-2342
|
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2342 ⋅ 675 ₽
|675 ₽
|675 ₽
|031-2340
|
Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2340 ⋅ 1 800 ₽
|1 800 ₽
|5 400 ₽
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, царговая
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 40
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Материал:Экошпон
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Характеристики
-
Артикул:153-1463
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:40
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Стиль:Неоклассика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Snow Melinga
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:16
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Объём, м. куб.:0.03
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит
Отзывы и вопросы о товаре0