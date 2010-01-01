Каталог
  Главная
  Межкомнатные двери
  Складные двери
  Экошпон
  ДП ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*40
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, царговая
6 270

Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, царговая

ДП ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 478960
Фотографии покупателей

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 270 ₽
Наличник 390 ₽ x 3 шт.
Стойка 675 ₽
Перекладина 1 800 ₽ x 3 шт.
13 515
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
Комплектация:
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 390 ₽
 390
1 170
031-2342 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2342 ⋅ 675 ₽
 675
675
031-2340 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2340 ⋅ 1 800 ₽
 1 800
5 400
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, царговая
Высота, см:
200
Ширина, см:
40
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-1463
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.03
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит
Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.

