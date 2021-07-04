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  5. Augusto Керамогранит светло-серый 14,7х59,4
Augusto Керамогранит светло-серый 14,7х59,4
0,0
1 390

Augusto Керамогранит светло-серый 14,7х59,4

Этот товар смотрят 35 человек
tumb 1 - Augusto Керамогранит светло-серый 14,7х59,4
Augusto Керамогранит светло-серый 14,7х59,4
Под заказ
Арт. 445157
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва
1 821
м²
шт
упак
1.31 м² = 15 шт = 1 упак
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Augusto Керамогранит светло-серый 14,7х59,4

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Расчёт количества плитки Укладка плитки 3D дизайн-проект

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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    59.4 x 14.7
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Augusto

Характеристики

  • Артикул:
    х9999295013
  • Длина, см:
    59.4
  • Высота, см:
    14.7
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Augusto
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Вес упаковки, кг:
    25.951
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.73
  • Материал:
    Керамогранит
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для ванной
  • Цвет:
    Светло-серый
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999295013
  • Длина, см:
    59.4
  • Высота, см:
    14.7
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Augusto
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Вес упаковки, кг:
    25.951
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.73
  • Материал:
    Керамогранит
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для ванной
  • Цвет:
    Светло-серый

Отзывы и вопросы о товаре

3
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  • Сначала с низкой оценкой
В
В Влада Картонина
28 февраля 2022
5
Комментарий
Купила плитку для кухни,ванны и коридора в магазине Мебель 169. Благодарю менеджера за помощь в выборе и ответы на все вопросы. Полученным результатом остались довольны. Плитка толстая,не скользкая,очень красивая,своих денег стоит.
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И
И Илья
22 января 2022
5
Комментарий
Большой выбор, магазин рядом с домом! Я уже частый посетитель вашего магазина,каждый раз получаю только положительные эмоции от покупки,безумно нравится качество товара и работа магазине.Менеджеры всегда подскажут и помогут собрать заказ. Отличное отношение к клиентам!
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М
М Максим
04 июля 2021
5
Комментарий
Вежливо и быстро обслужили, наглядная помощь человеку далекому от выбора плитки. Укладывал плитку сам,труда не составило,процесс интересный. Плитка красивая,выглядит дорого,никаких претензий за месяц эксплуатации не выявил.
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