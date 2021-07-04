Augusto Керамогранит светло-серый 14,7х59,4

Купила плитку для кухни,ванны и коридора в магазине Мебель 169. Благодарю менеджера за помощь в выборе и ответы на все вопросы. Полученным результатом остались довольны. Плитка толстая,не скользкая,очень красивая,своих денег стоит.
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И
ИИлья
22 января 2022
5
Комментарий
Большой выбор, магазин рядом с домом! Я уже частый посетитель вашего магазина,каждый раз получаю только положительные эмоции от покупки,безумно нравится качество товара и работа магазине.Менеджеры всегда подскажут и помогут собрать заказ. Отличное отношение к клиентам!
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М
ММаксим
04 июля 2021
5
Комментарий
Вежливо и быстро обслужили, наглядная помощь человеку далекому от выбора плитки. Укладывал плитку сам,труда не составило,процесс интересный. Плитка красивая,выглядит дорого,никаких претензий за месяц эксплуатации не выявил.
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