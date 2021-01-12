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  5. Calaсatta Roma Керамогранит 60х60 Полированный
Calacatta Roma Керамогранит 60х60 Полированный
4,4
2 390

Calacatta Roma Керамогранит 60х60 Полированный

4,4
Этот товар смотрят 32 человека
tumb 1 - Calaсatta Roma Керамогранит 60х60 Полированный
Calaсatta Roma Керамогранит 60х60 Полированный
Под заказ
Арт. 241020
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва
3 442
м²
шт
упак
1.44 м² = 4 шт = 1 упак
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Calacatta Roma Керамогранит 60х60 Полированный

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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    60 x 60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Calaсatta Roma

Характеристики

  • Артикул:
    х9999282624
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Calaсatta Roma
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Полированная
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    27.29
  • Вес 1 штуки, кг:
    6.82
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    4
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Белый
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999282624
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Calaсatta Roma
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Полированная
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    27.29
  • Вес 1 штуки, кг:
    6.82
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    4
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Белый

Отзывы и вопросы о товаре

3
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
К Ксения Прокофьева
11 февраля 2022
5
Комментарий
Очень рада, что попала в этот магазин, со стороны казалось, что он маленький, а оказалось, огромный, очень понравился персонал, все посчитали, рассказали, не навязывали, как в других магазинах!
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Т
Т Тимофей
20 декабря 2021
4
Достоинства
Качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Были недельку назад в магазине на Кунцевской консультировал нас грамотный и доброжелательный сотрудник. Хочется отметить его профессионализм и отзывчивость. Не каждый сотрудник будет решать вопрос клиента в свой выходной. Плитка качественная, легко стелется, при резке не крошится
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А
А Александр
12 января 2021
4
Комментарий
За плиткой обратился в салон на Кунцевской ! У них брал на две квартиры! Очень всё оперативно, и коллектив замечательный, делают все просто супер!
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4.4 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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