Calaсatta Roma Керамогранит 60х60 Полированный

Очень рада, что попала в этот магазин, со стороны казалось, что он маленький, а оказалось, огромный, очень понравился персонал, все посчитали, рассказали, не навязывали, как в других магазинах!
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Т
ТТимофей
20 декабря 2021
4
Достоинства
Качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Были недельку назад в магазине на Кунцевской консультировал нас грамотный и доброжелательный сотрудник. Хочется отметить его профессионализм и отзывчивость. Не каждый сотрудник будет решать вопрос клиента в свой выходной. Плитка качественная, легко стелется, при резке не крошится
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А
ААлександр
12 января 2021
4
Комментарий
За плиткой обратился в салон на Кунцевской ! У них брал на две квартиры! Очень всё оперативно, и коллектив замечательный, делают все просто супер!
Отзывы и вопросы о товаре3