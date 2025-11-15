Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Распродажа
  3. Распродажа выставочных образцов
  4. ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*90
ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*90
Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая
0,0
5 265 7 020 -25%

Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая 200x90

Этот товар смотрят 18 человек
ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*90
ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*90
ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237989
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 265
7 020
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 265 ₽
Коробка 653 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 224
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0021 Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0021 ⋅ 653 ₽
 653
1 959
Показать ещё
Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x90доставка 15.11.2025
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*90
ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*90 ДП HF Прима-2 White Mix 200*90 ДП ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*90
+5

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Материал:
    Эмалит

Характеристики

  • Артикул:
    066-0149
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0149
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Распродажа выставочных образцов"

Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой Уценка
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, 2 замка, с ночной задвижкой Уценка
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, 2 замка, с ночной задвижкой
43 197
Дверь входная Аура Kale Off-white/Шагрень белая, 2 замка, с ночной задвижкой Уценка
Дверь входная Аура Kale Off-white/Шагрень белая, 2 замка, с ночной задвижкой
27 120
Дверь входная Porta S-3P 4/П30 Brownie/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка Уценка
Дверь входная Porta S-3P 4/П30 Brownie/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка
31 783
Дверь входная Porta M-3 15.15 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Дверь входная Porta M-3 15.15 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой Уценка
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
29 162 38 883 ₽ -25%
Дверь входная City Max MP Sipr-4 (чёрная фурнитура) Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой Уценка
Дверь входная City Max MP Sipr-4 (чёрная фурнитура) Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
54 058
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок Уценка
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
12 870
Дверь межкомнатная Future-537 ПВХ Дуб Серена светло-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая Уценка
Дверь межкомнатная Future-537 ПВХ Дуб Серена светло-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
14 820
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, 2 замка, с ночной задвижкой Уценка
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, 2 замка, с ночной задвижкой
32 036
Дверь межкомнатная Modern-513 ПВХ Мелинга белая, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая Уценка
Дверь межкомнатная Modern-513 ПВХ Мелинга белая, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
14 079
Дверь межкомнатная Concept-506 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, декор лакобель чёрный, лакобель чёрный, кромка нет, царговая Уценка
Дверь межкомнатная Concept-506 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, декор лакобель чёрный, лакобель чёрный, кромка нет, царговая
15 002

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
9 690
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
 
8 970
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка обычная, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка обычная, скиновая
 
3 578 4 770 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
8 661
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
 
5 970
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
5 636 8 670 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
 
9 818 19 635 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, кромка нет, царговая
5 070
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, кромка нет, царговая
 
10 185
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
 
10 935
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть