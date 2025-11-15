Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая
0,0
5 265 ₽ 7 020 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая 200x90
Поделиться
Этот товар смотрят 18 человек
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237989
Этот товар смотрят 28 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|155-0021
|
Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0021 ⋅ 653 ₽
|653 ₽
|
|1 959 ₽
Показать ещё
Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90 — доставка 15.11.2025
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Материал:Эмалит
Характеристики
-
Артикул:066-0149
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Филенчатая
-
Цвет:White Matt
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:21.5
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:1 товар
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями
Вам могут понадобиться
Описание
Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Характеристики
-
Артикул:066-0149
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Филенчатая
-
Цвет:White Matt
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:21.5
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Отзывы и вопросы о товаре0