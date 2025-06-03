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  5. ДП Art-Lite ПГ Венеция 2 ART Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*60
Дверь межкомнатная Венеция 2 ART Эмаль Светло-серый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
500 11 020 -95%

Дверь межкомнатная Венеция 2 ART Эмаль Светло-серый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 30 человек
tumb 1 - ДП Art-Lite ПГ Венеция 2 ART Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*60
tumb 2 - ДП Art-Lite ПГ Венеция 2 ART Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*60
ДП Art-Lite ПГ Венеция 2 ART Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*60
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 499822
Этот товар смотрят 24 человека

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За полотно
500
11 020
-95%
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Дверь межкомнатная Венеция 2 ART Эмаль Светло-серый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
200x60доставка 03.06.2025
Как сделать замеры
В наличии: 1 товар

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    43
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Art-Lite
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена с использованием инженерного массива, фанеры толщиной 6 мм. Внутреннее заполнение: мелкоячеистое сотовое.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эмаль RENNER

Характеристики

  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена с использованием инженерного массива, фанеры толщиной 6 мм. Внутреннее заполнение: мелкоячеистое сотовое.

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