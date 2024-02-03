Усиление: Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.

Утепление: Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию

Крепление: Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).

Петли: Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).

Верхний замок: Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция)

Нижний замок: Цилиндровый замок Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция)

Класс замка: 4 класс

Класс шумоизоляции: 2 класс ( 26-31 дБ)

Цилиндр: Ключ-шток D-PRO 507 95-65/30 CP Хром, 5 ключей

Накладка цилиндровая наружная: Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)

Накладка цилиндровая внутренняя: Pro EK SB МатЧерный

Накладка сувальдная наружная: Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)

Накладка сувальдная внутренняя: Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)

Ручка: Pro A-888 SB МатЧерный

Ночная задвижка: L-0260-CR Хром

Поворотник для ночной задвижки: Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)

Глазок: Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°

Вертушка цилиндровая: Pro TC SB МатЧерный

Комплектующие: Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.

Цвет: Total Black/Off-white

Качество: Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.