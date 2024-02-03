Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
0,0
40 442 ₽ 42 570 ₽ -5%
Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Поделиться
Этот товар смотрят 13 человек
Акция
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 257480
Этот товар смотрят 34 человека
Фотографии покупателей
Хочу скидкуКак сделать замеры
Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205x86
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:205 x 86 Правое
-
Страна:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Цвет снаружи:Total Black
-
Цвет внутри:Off-white
-
Отделка снаружи:МДФ
-
Отделка внутри:МДФ
Характеристики
-
Артикул:033-2149
-
Длина, см:205
-
Ширина, см:86
-
Страна:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Цвет снаружи:Total Black
-
Цвет внутри:Off-white
-
Модель:Матрикс-3
-
Открывание:Правое
-
Открывание (˚):180
-
Исполнение:Панель-панель
-
Марка стали:Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
-
Отделка снаружи:Декоративная панель. Толщина 12 мм, Винил, стальной молдинг SMB-1.
-
Отделка внутри:Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 16 мм, Эмалит, зеркало Reflex.
-
Окраска:Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
-
Толщина полотна/коробки, мм:96/119
-
Толщина стали короба, мм:1.2
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1.2
-
Ширина наличника:50
-
Эксцентрик:Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
-
Тип коробки:Открытый
-
Уплотнитель:Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
-
Усиление:Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
-
Утепление:Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
-
Крепление:Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
-
Петли:Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).
-
Верхний замок:Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
-
Нижний замок:Цилиндровый замок Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
-
Класс замка:4 класс
-
Класс шумоизоляции:2 класс ( 26-31 дБ)
-
Цилиндр:Ключ-шток D-PRO 507 95-65/30 CP Хром, 5 ключей
-
Накладка цилиндровая наружная:Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
-
Накладка цилиндровая внутренняя:Pro EK SB МатЧерный
-
Накладка сувальдная наружная:Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
-
Накладка сувальдная внутренняя:Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
-
Ручка:Pro A-888 SB МатЧерный
-
Ночная задвижка:L-0260-CR Хром
-
Поворотник для ночной задвижки:Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
-
Глазок:Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
-
Вертушка цилиндровая:Pro TC SB МатЧерный
-
Комплектующие:Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
-
Цвет:Total Black/Off-white
-
Качество:Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
-
Вес, кг:89.5
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
Образец:в 2 магазинах
Описание
Стальной дверной блок с легендарными замками Kale (высшего класса). Поставляется с правым и левым открыванием наружу.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
Характеристики
-
Артикул:033-2149
-
Длина, см:205
-
Ширина, см:86
-
Страна:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Цвет снаружи:Total Black
-
Цвет внутри:Off-white
-
Модель:Матрикс-3
-
Открывание:Правое
-
Открывание (˚):180
-
Исполнение:Панель-панель
-
Марка стали:Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
-
Отделка снаружи:Декоративная панель. Толщина 12 мм, Винил, стальной молдинг SMB-1.
-
Отделка внутри:Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 16 мм, Эмалит, зеркало Reflex.
-
Окраска:Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
-
Толщина полотна/коробки, мм:96/119
-
Толщина стали короба, мм:1.2
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1.2
-
Ширина наличника:50
-
Эксцентрик:Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
-
Тип коробки:Открытый
-
Уплотнитель:Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
-
Усиление:Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
-
Утепление:Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
-
Крепление:Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
-
Петли:Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).
-
Верхний замок:Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
-
Нижний замок:Цилиндровый замок Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
-
Класс замка:4 класс
-
Класс шумоизоляции:2 класс ( 26-31 дБ)
-
Цилиндр:Ключ-шток D-PRO 507 95-65/30 CP Хром, 5 ключей
-
Накладка цилиндровая наружная:Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
-
Накладка цилиндровая внутренняя:Pro EK SB МатЧерный
-
Накладка сувальдная наружная:Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
-
Накладка сувальдная внутренняя:Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
-
Ручка:Pro A-888 SB МатЧерный
-
Ночная задвижка:L-0260-CR Хром
-
Поворотник для ночной задвижки:Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
-
Глазок:Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
-
Вертушка цилиндровая:Pro TC SB МатЧерный
-
Комплектующие:Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
-
Цвет:Total Black/Off-white
-
Качество:Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
-
Вес, кг:89.5
Отзывы и вопросы о товаре1