  5. ДС Porta M-3 П50/П50 Rocky Road/Silk Road/Лунный камень/BE 205*88 Правая
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой 205x88 Правое

ДС Porta M-3 П50/П50 Rocky Road/Silk Road/Лунный камень/BE 205*88 Правая
ДС Porta M-3 П50/П50 Rocky Road/Silk Road/Лунный камень/BE 205*88 Правая
Арт. 97358
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой 205x88 Правое
О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 88 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Rocky Road
  • Цвет внутри:
    Silk Road
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Описание

Стальной дверной блок произведен на уникальных автоматизированных линиях и роботизированных комплексах ведущих зарубежных производителей.
Особенности
Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    033-1161
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Rocky Road
  • Цвет внутри:
    Silk Road
  • Модель:
    Porta
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель с возможностью замены.Толщина 16 мм, Эко Шпон.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель с возможностью замены.Толщина 16 мм, Эко Шпон.
  • Окраска:
    Лунный камень — индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    101/98
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    60
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Четыре вертикально-горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Утепление коробки:
    Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm.
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).
  • Верхний замок:
    Сувальдный Border K 8-6 с 5 ригелями диаметром 18 мм (один из ригелей с каленой вставкой), 5 ключей 120 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Border K 4-3 с 3 ригелями диаметром 17 мм, массивные общие планки (ответная планка из нержавеющей стали), 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-шток Kale 164 SXC 96-65/31 SN МатНикель (5 ключей).
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DEF 4286 BL Черный (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    ESC 486-O CP Хром, либо аналоги
  • Накладка сувальдная наружная:
    ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
  • Ручка:
    TOR BL Черный
  • Ночная задвижка:
    З-60 Б (вкладная)
  • Поворотник для ночной задвижки:
    BKW8x60 BL Черный
  • Глазок:
    VIEWER4 DVQ 70х130/16 BL Черный со шторкой и углом обзора 180°
  • Вертушка цилиндровая:
    D-PRO BL Черный
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Rocky Road/Silk Road
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
  • Вес, кг:
    121.96

Отзывы и вопросы о товаре

1
4.9 / 5 На основе 1 оценок
М
Максим
02 июня 2024
5
Комментарий
Заказал стальную дверь Porta и остался очень доволен покупкой. Дверь идеально подошла для моего дома. Она отличается высоким качеством и надежностью. Также хочу отметить удобство установки и лёгкость в использовании — открывается без усилий.
