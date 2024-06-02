Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
4,9
48 089 ₽
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой 205x88 Правое
4,9
Арт. 97358
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой 205x88 Правое
Характеристики
-
Артикул:033-1161
-
Длина, см:205
-
Ширина, см:88
-
Страна:Россия
-
Бренд:el’PORTA (Portika)
-
Цвет снаружи:Rocky Road
-
Цвет внутри:Silk Road
-
Модель:Porta
-
Открывание:Правое
-
Открывание (˚):180
-
Исполнение:Панель-панель
-
Марка стали:Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
-
Отделка снаружи:Декоративная панель с возможностью замены.Толщина 16 мм, Эко Шпон.
-
Отделка внутри:Декоративная панель с возможностью замены.Толщина 16 мм, Эко Шпон.
-
Окраска:Лунный камень — индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
-
Толщина полотна/коробки, мм:101/98
-
Толщина стали короба, мм:1.2
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1.2
-
Ширина наличника:60
-
Эксцентрик:Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
-
Тип коробки:Закрытый
-
Уплотнитель:Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
-
Усиление:Четыре вертикально-горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
-
Утепление:Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
-
Утепление коробки:Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm.
-
Крепление:Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
-
Петли:Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).
-
Верхний замок:Сувальдный Border K 8-6 с 5 ригелями диаметром 18 мм (один из ригелей с каленой вставкой), 5 ключей 120 мм, 4-й (высший) класс
-
Нижний замок:Border K 4-3 с 3 ригелями диаметром 17 мм, массивные общие планки (ответная планка из нержавеющей стали), 4-й (высший) класс
-
Класс замка:4 класс
-
Класс шумоизоляции:1 класс (более 32 дБ)
-
Цилиндр:Ключ-шток Kale 164 SXC 96-65/31 SN МатНикель (5 ключей).
-
Накладка цилиндровая наружная:DEF 4286 BL Черный (броненакладка)
-
Накладка цилиндровая внутренняя:ESC 486-O CP Хром, либо аналоги
-
Накладка сувальдная наружная:ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
-
Накладка сувальдная внутренняя:ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
-
Ручка:TOR BL Черный
-
Ночная задвижка:З-60 Б (вкладная)
-
Поворотник для ночной задвижки:BKW8x60 BL Черный
-
Глазок:VIEWER4 DVQ 70х130/16 BL Черный со шторкой и углом обзора 180°
-
Вертушка цилиндровая:D-PRO BL Черный
-
Комплектующие:Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
-
Цвет:Rocky Road/Silk Road
-
Качество:Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
-
Вес, кг:121.96
Описание
Стальной дверной блок произведен на уникальных автоматизированных линиях и роботизированных комплексах ведущих зарубежных производителей.
Особенности
Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
Отзывы и вопросы о товаре1