Утепление: Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.

Утепление коробки: Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm.

Крепление: Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).

Петли: Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).

Верхний замок: Сувальдный Border K 8-6 с 5 ригелями диаметром 18 мм (один из ригелей с каленой вставкой), 5 ключей 120 мм, 4-й (высший) класс

Нижний замок: Border K 4-3 с 3 ригелями диаметром 17 мм, массивные общие планки (ответная планка из нержавеющей стали), 4-й (высший) класс

Класс замка: 4 класс

Класс шумоизоляции: 1 класс (более 32 дБ)

Цилиндр: Ключ-шток Kale 164 SXC 96-65/31 SN МатНикель (5 ключей).

Накладка цилиндровая наружная: DEF 4286 BL Черный (броненакладка)

Накладка цилиндровая внутренняя: ESC 486-O CP Хром, либо аналоги

Накладка сувальдная наружная: ESC 486-S BL Черный (со шторкой)

Накладка сувальдная внутренняя: ESC 486-S BL Черный (со шторкой)

Ручка: TOR BL Черный

Ночная задвижка: З-60 Б (вкладная)

Поворотник для ночной задвижки: BKW8x60 BL Черный

Глазок: VIEWER4 DVQ 70х130/16 BL Черный со шторкой и углом обзора 180°

Вертушка цилиндровая: D-PRO BL Черный

Комплектующие: Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.

Цвет: Rocky Road/Silk Road

Качество: Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.