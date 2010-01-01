Цилиндровый механизм с вертушкой «100 CM 80 mm» (30+10+40) CP Хром
Цилиндровый механизм с вертушкой «100 CM 80 mm» (30+10+40) CP Хром
Код товара: 82478
Цилиндровый механизм с вертушкой «100 CM 80 mm» (30+10+40) CP Хром
Размер, мм:
80 мм (30+10+40)
О товаре
Размер:80 мм (30+10+40)
Цвет:Хром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Fuaro
Артикул:23747
Размер:80 мм (30+10+40)
Цвет:Хром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Fuaro
Материал:Латунь
Вес, кг:0.331
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:2 класс
Материал ключа:Латунь
Материал цилиндра:Латунь
Материал вертушки:ZAMAK
Количество ключей, шт:3
Количество пинов:5
Комплектация вертушкой:Да
Серия:100 С
Ключ с пластиковой головкой:Нет
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:72
В наличии:5 товаров
Описание
Цилиндровый механизм Fuaro 100 CM предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 3 латунных ключа, крепежный винт 70 мм.
