Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2-13.66 (70 мм/30+10+30), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-13.66» (70 мм/30+10+30) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-13.66» (70 мм/30+10+30) Латунь

Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2-13.66 (70 мм/30+10+30), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2-13.66 (70 мм/30+10+30), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2-13.66 (70 мм/30+10+30), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-13.66» (70 мм/30+10+30) Латунь
Размер, мм:
70 мм (30+10+30)
80 мм (35+10+35)
70 мм (25+10+35)
60 мм 25+10+25
90 мм (40+10+40)
70 мм (30+10+30)
Как сделать замеры
Цвет: Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2-13.66 (70 мм/30+10+30), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2-13.12 (70 мм/30+10+30), НИКЕЛЬ

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер:
    70 мм (30+10+30)
  • Цвет:
    Латунь
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa

Характеристики

  • Артикул:
    38651
  • Размер:
    70 мм (30+10+30)
  • Цвет:
    Латунь
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.279
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Материал ключа:
    Альпака
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество комбинаций:
    9999999.999
  • Количество пинов:
    11
  • Комплектация вертушкой:
    Нет
  • Серия:
    AP4
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Нет
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Да
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
Развернуть Свернуть

Описание

Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S - высокая точность, защита от большинства способов вскрытия и привлекательный дизайн.

