Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-28.12» (75 мм/30+10+35) Никель

4,9
22 207 ₽
4,9
Код товара: 83330
Размер, мм:
75 мм (30+10+35)
Размер:75 мм (30+10+35)
Цвет:Никель
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Характеристики
Артикул:38299
Размер:75 мм (30+10+35)
Цвет:Никель
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Материал:Латунь
Вес, кг:0.294
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:4 класс
Материал ключа:Альпака
Материал цилиндра:Латунь
Количество ключей, шт:5
Количество комбинаций:9999999.999
Количество пинов:11
Комплектация вертушкой:Нет
Серия:AP4
Ключ с пластиковой головкой:Нет
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Да
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:36
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S - высокая точность, защита от большинства способов вскрытия и привлекательный дизайн.
