Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASIX OE302-23.66» (100 мм/45+10+45) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASIX OE302-23.66» (100 мм/45+10+45) Латунь
О товаре
-
Размер:100 мм (45+10+45)
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Cisa
Характеристики
-
Артикул:7290
-
Размер:100 мм (45+10+45)
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Cisa
-
Материал:Латунь
-
Гарантия (лет):1
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:Латунь
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Количество ключей, шт:5
-
Количество комбинаций:30000
-
Количество пинов:6
-
Комплектация вертушкой:Нет
-
Серия:ASIX
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:18
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:110 товаров
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE302-07.00 может применяться в помещениях, где достаточен базовый уровень безопасности.
