Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX PRO OE307-87.12» (90 мм/55+10+25) Никель
4,8
4 425 ₽
4,8
Код товара: 83305
-
Размер:90 мм (55+10+25)
-
Цвет:Никель
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Cisa
-
Артикул:31191
-
Размер:90 мм (55+10+25)
-
Цвет:Никель
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Cisa
-
Материал:Латунь
-
Вес, кг:0.419
-
Гарантия (лет):1
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:ZAMAK
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Количество комбинаций:30000
-
Количество пинов:6
-
Комплектация вертушкой:Нет
-
Серия:ASIX
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:18
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa ASIX PRO OE307 - цилиндр начального уровня безопасности, удобный реверсивный ключ, 6 кодовых штифтов, 1-й штифт из закаленной стали для обеспечения защиты от сверления.
