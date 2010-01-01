Цилиндр. мех. под верт. (дл. шток) Cisa ASTRAL S 1.0A3S7.07.0.00.C5 (60 мм/25+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндр. мех. под верт. (дл. шток) Cisa ASTRAL S 1.0A3S7.07.0.00.C5 (60 мм/25+10+25), ЛАТУНЬ
Код товара: 83315
Цилиндр. мех. под верт. (дл. шток) Cisa ASTRAL S 1.0A3S7.07.0.00.C5 (60 мм/25+10+25), ЛАТУНЬ
О товаре
Размер:75 мм (40+10+25)
Цвет:Латунь
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Характеристики
Артикул:22517
Размер:75 мм (40+10+25)
Цвет:Латунь
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Материал:Латунь
Вес, кг:0.317
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:4 класс
Материал ключа:Латунь
Материал цилиндра:Латунь
Количество ключей, шт:5
Количество комбинаций:1600000
Количество пинов:10
Комплектация вертушкой:Нет
Серия:ASTRAL
Ключ с пластиковой головкой:Нет
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:18
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa ASTRAL S ОА3S7 идеальны для применения в тех случаях, где требуется безопасность среднего уровня: комплектация стальных дверей, установка в жилых помещениях, магазинах и небольших офисных помещениях.
