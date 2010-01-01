Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Цилиндры
  5. Ключ-вертушка
  6. Цилиндровый механизм с вертушкой R302/68 mm (26+10+32) PB латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R302/68 mm (26+10+32) PB латунь 5 кл.
4,8
899

4,8
Код товара: 82491
Цвет: Латунь
О товаре

  • Размер:
    68 мм (26+10+32)
  • Цвет:
    Латунь
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro

Характеристики

  • Артикул:
    26035
  • Размер:
    68 мм (26+10+32)
  • Цвет:
    Латунь
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.3
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Материал ключа:
    Латунь
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Материал вертушки:
    ZAMAK
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество пинов:
    6
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Серия:
    R300
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Нет
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Нет
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    72
Описание

Цилиндровый механизм Fuaro R302 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм.

