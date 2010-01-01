Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Цилиндры
  5. Ключ-вертушка
  6. Цилиндровый механизм (R602/90) R6002Knob90(35+10+45) CP хром 5Key с вертушкой
Цилиндровый механизм (R602/90) R6002Knob90(35+10+45) CP хром 5Key с вертушкой
Цилиндровый механизм (R602/90) R6002Knob90(35+10+45) CP хром 5Key с вертушкой
Цилиндровый механизм (R602/90) R6002Knob90(35+10+45) CP хром 5Key с вертушкой

Цилиндровый механизм (R602/90) R6002Knob90(35+10+45) CP хром 5Key с вертушкой
Код товара: 82469
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Цилиндровый механизм (R602/90) R6002Knob90(35+10+45) CP хром 5Key с вертушкой
Цвет: Хром
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/90 mm (35+10+45) PB латунь 5 кл.

О товаре

  • КодТовара ,2217:
    82469
  • Цвет товара ,1793:
    Хром
  • 976, Цвет ,2069:
    Хром
  • Цвет:
    Хром

Характеристики

  • Артикул:
    26099
Дополнительно:

  • В наличии:
    7 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

Цилиндровый механизм Fuaro R602 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    26099

Отзывы и вопросы о товаре

