Цилиндровый механизм (R602/90) R6002Knob90(35+10+45) CP хром 5Key с вертушкой
4,9
933 ₽
Цилиндровый механизм (R602/90) R6002Knob90(35+10+45) CP хром 5Key с вертушкой
4,9
Поделиться
Этот товар смотрят 5 человек
Код товара: 82469
Этот товар смотрят 30 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Цилиндровый механизм (R602/90) R6002Knob90(35+10+45) CP хром 5Key с вертушкой
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
КодТовара ,2217:82469
-
Цвет товара ,1793:Хром
-
976, Цвет ,2069:Хром
-
Цвет:Хром
Характеристики
-
Артикул:26099
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:7 товаров
-
Образец:в 1 магазинах
Описание
Цилиндровый механизм Fuaro R602 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм.
Характеристики
-
Артикул:26099
Отзывы и вопросы о товаре0