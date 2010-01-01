Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/90 mm» (40+10+40) PB Латунь 5 кл.
5,0
339 ₽
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/90 mm» (40+10+40) PB Латунь 5 кл.
5,0
Код товара: 82496
Фотографии покупателей
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/90 mm» (40+10+40) PB Латунь 5 кл.
Размер, мм:
90 мм (40+10+40)
-
Размер:90 мм (40+10+40)
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
Описание
Цилиндровый механизм Fuaro R602 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм.
Характеристики
-
Артикул:26101
-
Размер:90 мм (40+10+40)
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
-
Материал:Латунь
-
Вес, кг:0.4
-
Гарантия (лет):5
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:Латунь
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Материал вертушки:ZAMAK
-
Количество ключей, шт:5
-
Количество пинов:6
-
Комплектация вертушкой:Да
-
Серия:R600
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:72
