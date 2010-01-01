Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 713.1.0» Хром
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 713.1.0» Хром
Код товара: 83896
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 713.1.0» Хром
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Вес, кг:1
Артикул:30067
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Вес, кг:1
Гарантия (лет):2
Тип упаковки:Пакет
Класс безопасности:4 класс
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:66,5 мм
Вылет ригеля:36 мм
Размер ригеля:15,5 мм
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:Цилиндровый
Тип защелки:Реверсивная
Количество ригелей, шт:3
Задвижка:Нет
Межосевое расстояние:85 мм
Серия:Суперзащита
Тип:Для входных дверей
Наличие выводов для тяг:Да
Количество шт. в упаковке:10
Описание
ЗВ4 713.1.0 - Замок врезной цилиндровый под ручку. Замок серии Суперзащита отличается повышенной секретностью и взломостойкостью. Обладает значительной стойкостью к криминальным методам взлома. Сертифицирован в соответствии с 4, высшим классом безопастности.
