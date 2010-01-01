Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 713.1.0

Основной (с защелкой под ручку)

ЗВ4 713.1.0 - Замок врезной цилиндровый под ручку. Замок серии Суперзащита отличается повышенной секретностью и взломостойкостью. Обладает значительной стойкостью к криминальным методам взлома. Сертифицирован в соответствии с 4, высшим классом безопастности.