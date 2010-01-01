Накладка ЗВ13 38.4.040 (комплект) нерж.сталь

Накладка «ЗВ13 38.4.040» (комплект) Нержавеющая сталь
0,0
157 ₽
Накладка «ЗВ13 38.4.040» (комплект) Нержавеющая сталь
Поделиться
Этот товар смотрят 7 человек
Код товара: 83904
Этот товар смотрят 21 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Накладка «ЗВ13 38.4.040» (комплект) Нержавеющая сталь
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Нержавеющая сталь
Характеристики
-
Артикул:30355
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Нержавеющая сталь
-
Вес, кг:0.04
-
Гарантия (лет):2
-
Тип упаковки:Подвес
-
Вид накладки:Прямоугольная
-
Серия:На сувальдные замки
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:288
Развернуть Свернуть
Описание
Комплект накладок ЗВ13 38.4.040 - Накладки для сувальдных замков, цвет нержавеющая сталь. Подходят для замков серии Суперзащита и Класика.
Характеристики
-
Артикул:30355
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Нержавеющая сталь
-
Вес, кг:0.04
-
Гарантия (лет):2
-
Тип упаковки:Подвес
-
Вид накладки:Прямоугольная
-
Серия:На сувальдные замки
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:288
Отзывы и вопросы о товаре0