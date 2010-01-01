Каталог
Накладка ЗВ13 38.4.040 (комплект) нерж.сталь
Накладка «ЗВ13 38.4.040» (комплект) Нержавеющая сталь
0,0
157

Код товара: 83904
157
О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Нержавеющая сталь

Характеристики

  • Артикул:
    30355
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Нержавеющая сталь
  • Вес, кг:
    0.04
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Вид накладки:
    Прямоугольная
  • Серия:
    На сувальдные замки
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    288
Развернуть Свернуть

Описание

Комплект накладок ЗВ13 38.4.040 - Накладки для сувальдных замков, цвет нержавеющая сталь. Подходят для замков серии Суперзащита и Класика.

