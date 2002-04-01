Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.02, 5 кл. /02209/

Замок врезной сувальдный «Кремень 1.04.02» 5 кл. Хром
1 410 ₽
Замок врезной сувальдный «Кремень 1.04.02» 5 кл. Хром
Код товара: 83918
Замок врезной сувальдный «Кремень 1.04.02» 5 кл. Хром
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:12120
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Вес, кг:0.091
Гарантия (лет):6
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:3 класс
Отверстия под стяжки:Нет
Бэксет:78,5 мм
Вылет ригеля:21,5 мм
Размер ригеля:14 мм
Тип замка:Дополнительный (верхний)
Тип механизма секретности:Сувальдный
Количество ригелей, шт:3
Задвижка:Нет
Количество ключей, шт:5
Серия:Кремень
Тип:Для входных дверей
Защита от копирования ключа:Нет
Наличие выводов для тяг:Нет
Количество шт. в упаковке:20
В наличии:182 товара
Описание
Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.02 предназначен для внешних, внутренних и межкомнатных дверей. Соответствует 3 классу. 3 ригеля диаметром 14 мм, без запорной планки.
